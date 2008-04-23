Как предотвратить преждевременное старение

Ну почему человек стареет и как это предотвратить? И что становится причиной преждевременного старения? Мы хотим вас познакомить с некоторыми медицинскими фактами, относящимися к данной теме, которые являются довольно любопытными.

Какие органы человеческого организма в большей степени и в первую очередь подвержены старению? Ответ таков: зубы, глаза и органы мочевыделения.

В целях предотвращения преждевременного износа таких органов, как пищевод, желудок и двенадцатиперстная кишка рекомендовано не употреблять в горячим виде пищу, а также охлажденные напитки, которые в летнее время приносят нам временное облегчение от жары. У тех людей, которые в значительной мере злоупотребляют крепкими алкогольными напитками и даже пивом, наблюдается пониженный уровень содержания витаминов в организме.

Им просто необходимо ввести в свой ежедневный рацион большее количество овощей и фруктов.

Атеросклероз в большей степени наблюдается среди курящих людей, а также среди тех, кто страдает избыточной массой тела. То же самое можно сказать и о тех людях, у которых присутствует в организме дефицит витамина С и цинка, поэтому им стоит пересмотреть свой рацион питания.

Если же вы хотите уберечь от преждевременного старения сосуды нижних конечностей, то вам следует уделить внимание движениям ног в щиколотках и упражнениям для пальцев ног, которые относятся к эффективным средствам профилактики. Тем более, что такие занятия можно проводить, не поднимаясь с постели.

Запомните самое главное правило: на сопротивляемость организма и на иммунную систему в целом негативное влияние оказывается депрессионными состояниями и печалью. Поэтому больше улыбок, позитива, смеха. Тогда не одна болезнь, ни старость не станут вашими непрошенными и ранними гостями.