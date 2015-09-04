В регионах Украины недостаточно вакцины против полиомиелита – Минздрав

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Перегинец в ходе пресс-конференции, посвященной случаям полиомиелита на Закарпатье, передает корреспондент УНИАН.

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«Сейчас во многих регионах Украины вакцины против полиомиелита недостаточно, но остатки есть в количестве 20 тысяч доз (на Закарпатье около 2 тысяч доз). На сегодняшний день есть оральная инактивированная полиовакцина на складах «Укрвакцины», которая в ближайшее время – за неделю-полторы - будет направлена в регионы и применена в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Распределение уже подсчитано», - отметил чиновник.

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По его словам, правительством Канады при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) закуплено 3,7 млн доз вакцины.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили заявил, что в Закарпатской области зафиксированы два случая заболевания детей полиомиелитом. Ситуация классифицируется уже как вспышка болезни в регионе.

Министр подчеркнул, что оба заболевших ребенка не были привиты от полиомиелита.

2 сентября закарпатские медики опровергли информацию о двух случаях заболевания полиомиелитом в области.