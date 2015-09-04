В Киеве и Черкассах уровень загрязнения воздуха продуктами горения значительно снизился

Вчера в течение дня уровень загрязнения атмосферного воздуха продуктами горения в Киеве значительно снизился.

Об этом сообщается на сайте Госсанэпидслужбы.

Отмечается, что на это повлияли погодные условия, в частности рассеивание облаков и изменение направления ветра.

В СЭС уверяют, что в связи с пожарами в Киевской области и задымлением столицы отбирают и анализируют образцы атмосферного воздуха «в усиленном режиме».

Читайте такжеВ Киеве - ни одного случая отравления продуктами горенияВ частности, в пробах воздуха от 2 сентября специалистами Госсанэпидслужбы были зафиксированы превышение предельно допустимых концентраций продуктов сгорания, в частности, ангидрида сернистого. Превышение в некоторых районах вчера вечером достигали 18 раз.

Сейчас, по данным СЭС, отмечается значительное улучшение показателей.

«Что касается динамики данных лабораторных исследований, которые проводятся нашей службой ежечасно, то на 10 часов мы получили данные о превышении по всему Киеву уже в 5-7 раз, на 12 – в 3-4 раза, и на 14 - в 1.2-1.5 раза», - отметил главный санитарный врач Киева Олег Рубан.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября в районе села Зазимье возле Киева возник лесной пожар, дым от которого распространился почти на всю столицу.

Горело 32 гектара леса. Спасателям удалось локализовать пожар, заверили в ГСЧС.

В связи с задымленностью, а также из-за высокой температуры воздуха, в столичных школах приостановлен учебный процесс.

3 сентября в школах сокращен учебный день. 4 сентября, учебный процесс будет приостановлен вообще.

В Черкассах по состоянию на 19 час уровень загрязнения воздуха существенно снизился.

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь начальника управления ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко, вчера вечером благодаря изменению направления и силе ветра, уровень загрязнения воздуха в областном центре существенно снизился.

По данным лабораторных исследований черкасского гидрометцентра, уровень концентрации оксида углерода (угарного газа) в воздухе снизился с 4 раз выше допустимой нормы в 1,2 раза выше нормы.

В соответствии с метеорологическим прогнозом в субботу и воскресенье ожидаются дожди и понижение температуры воздуха, что должно положительно повлиять на ситуацию в городе и области.

Как сообщал УНИАН, в Черкасской области наблюдалось задымление из-за пожара на Киевщине. Область оказалась в зоне смога, который вызвали затяжные лесные и торфяные пожары на территории Киевской области. Задымление наблюдается в Жашковском, Звенигородском, Каневском, Золотоношском, Лысянском, Городищенском, Корсунь-Шевченковском, Черкасском районах области и в Черкассах.