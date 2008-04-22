В Николаевском противотуберкулезном диспансере - острая кадровая проблема

Николаевский областной противотуберкулезный диспансер остро нуждается в медицинских кадрах.

Об это корреспонденту УНИАН заявил главный врач Николаевского областного противотуберкулезного диспансера Владимир ГОЛТУРЕНКО.

«Мы нуждаемся в 36 % врачей, 20 % медсестер, особенно лаборантов. Люди перегружены работой, перерабатывают сверх нормы, » - отмечает он.

По словам В.ГОЛТУРЕНКО, на балансе Николаевского противотуберкулезного диспансера 590 койко-мест, на самом деле здесь лечатся около 800 больных туберкулезом.

«У нас сконцентрирован весь коечный фонд на туберкулезных больных, ведь на Николаевщине фактически нет периферийных тубдиспансеров (лишь в Первомайске - на 30 коек). То есть, в наш диспансер свозят больных туберкулезом со всей области», - говорит главврач.

Он отметил также, что в медучреждении очень много больных ВИЧ-ассоциированным туберкулезом. «Эта форма не учитывается, а ведь для нее нужен другой штат, другое обеспечение,» - считает В.ГОЛТУРЕНКО.

По его словам, 80 % пациентов тубдиспансера – люди, которые нигде не работают. «Социальная структура больных такова: 60 % - это неработающие лица трудоспособного возраста (бывшие заключенные, безработные, бомжи), 12 % - пенсионеры, учащиеся – 6 %. 14 % - работающих на производстве и 1,5 % – медиков,» - сообщил главврач.

Он считает, что у представителей ассоциальных групп своя программа - получить группу инвалидности, удрать из больницы и не лечиться. «А ведь туберкулез никого не отпускает – кто не хочет лечиться, умирает на протяжении 6 лет,» - предостерегает В.ГОЛТУРЕНКО.

«Лекарствами наш диспансер обеспечен в полной мере, но многого не хватает. Сегодня мы получили от фонда Ахметова «Развитие Украины» продуктовые наборы, средства личной гигиены для малоимущих пациентов, мыло, стиральный порошок, постельное белье. Мы приняли эту помощь с радостью и удовольствием. Благодарны любому содействию и никогда от него отказываемся,» - отметил В.ГОЛТУРЕНКО.