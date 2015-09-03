Донетчина: жители Снежного могут получить продукты от Штаба Ахметова

В течение 3-х недель мобильная бригада будет работать в режиме постоянного пункта выдачи. В день планируется выдавать по 500 наборов. С 3 сентября начинается первичная регистрация на получение помощи.

Адрес пункта: ул. Ленина, 28

График работы:с понедельника по пятницу, с 10:00 до 15:00.

Читайте такжеКиевский центр психологической помощи приглашает родителей-переселенцев на занятия

Льготные категории населения, которые могут получить наборы от Штаба:

Люди с I и II группой инвалидности

Родители-одиночки с детьми до 18 лет (в том числе вдовы/вдовцы с детьми до 18 лет)

Многодетные семьи (количество детей ≥ 3, возраст всех детей до 18 лет)

Пенсионеры, возраст которых старше 65 лет, для Донецка и Макеевки старше 60 лет

Семьи, которые воспитывают детей-инвалидов

Семьи, которые воспитывают приемных-детей, детей сирот, детей, родители которых лишены родительских прав

Инвалиды, получившие инвалидность вследствие боевых действий в Афганистане или других местах проведения боевых действий

Люди, стоящие на учете в районных управлениях труда и социальной защиты – малообеспеченные

Беременные женщины на всех сроках беременности, состоящие на учете в установленном порядке

Дети-сироты до 23 лет

Подробную информацию о работе мобильной бригады в Снежном можно получить через онлайн-помощник на сайте Гуманитарного штаба Рината Ахметова. Как будет выдаваться помощь, как зарегистрироваться, какие документы нужны для получения – ответы на эти и другие вопросы можно получить через сервис онлайн-помощи.