Задымление в Киеве: как уберечь здоровье

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации предупреждает киевлян и гостей столицы о вероятности распространения продуктов горения пожара, возникшего в Киевской области, в некоторые районы города Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Отмечается, что угроза возникла в связи с горением леса между Броварами и Зазимьем.

"Рекомендуем закрыть окна, осуществлять проветривание помещений в вечернее и ночное время. Ограничить прогулки детей, а в случае необходимости использовать влажные повязки для защиты органов дыхания. В случае ухудшения состояния здоровья немедленно обращаться в лечебные учреждения", - говорится в сообщении.

Киевлян просят следить за сообщениями Киевской городской государственной администрации.

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Также медики рекомендуют:

* По возможности, покинуть на некоторое время зону задымления. Свести к минимуму пребывание на открытом воздухе, особенно утром, когда концентрация опасных веществ – самая большая. Не делать пробежек и прогулок.

* Употреблять кисломолочные продукты, подсоленную и щелочную воду. Ограничьте употребление сладкой газированной воды.

* Очень важно принимать поливитамины (если нет противопоказаний).

* Рекомендуется надевать защитные маски. Особенно это касается пожилых людей, и тех, кто страдает диабетом, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания легких, аллергию. В помещениях лучше проводить влажную уборку как минимум раз в день, а оконные и дверные проемы завешивать влажной тканью (простынями, марлей).

* Несколько раз в день принимайте душ.

* Чаще промывайте нос и горло раствором морской соли, физраствором.

*. В еде предпочтение отдавайте фруктам и овощам, другим блюдам, богатым минеральными веществами.

* Не употребляйте алкоголь. Не курите. Это провоцирует развитие острых и хронических заболеваний дыхательной системы.

* Если у вас появились одышка, кашель – обратитесь к врачу.

* Если есть хронические заболевания – выполняйте указания вашего врача.

* Пользуйтесь помещениями, где есть очистка воздуха и работают кондиционеры.