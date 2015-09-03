Когда нардепы примут пакет законопроектов про реформирование медицинской сферы
Министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили надеется, что до конца года парламент примет пакет законопроектов по реформированию медицинской сферы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Квиташвили сообщил на брифинге.
По словам министра, сегодня на заседании профильного парламентского комитета были согласованы проблемные моменты в законопроектах, но заседание комитета не закрыто и обсуждение положений этих проектов законов продолжится на следующей неделе.
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Также Квиташвили отметил, что в случае, если Верховная Рада не примет данный пакет до нового года, то старт реформы здравоохранения придется отложить минимум на полгода, поскольку этими законопроектами предусмотрено также внесение изменений в Бюджетный кодекс.
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Как сообщал УНИАН, в Минздраве еще весной разработали пакет законопроектов, который предусматривает реформирование сферы здравоохранения, в частности, автономизацию медучреждений, а также изменения в подходах к финансированию медицинских услуг.
7 июля Кабинет министров одобрил эти законопроекты, и их передали в ВР.