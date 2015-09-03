Вакцину против полиомиелита начнут развозить в регионы на следующей неделе — Квиташвили

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Александр Квиташвили.

По его словам, первая партия — 600 тыс. доз канадской вакцины, закупленной Детским фондом ООН ЮНИСЕФ, уже хранится на складах “Укрвакцины”, и со следующей недели препараты начнут развозить по регионам.

Также министр сказал, что в целом планируется приобрести еще столько же доз этой вакцины, что будет более чем достаточно для вакцинации против этой опасной болезни.

Квиташвили также отметил, что после 2009 года, когда вследствие смерти ребенка якобы от вакцины против полиомиелита родители массово начали отказываться от прививок детей, уровень вакцинации существенно снизился, и это опасно, поскольку полиомиелит - неизлечимая болезнь, которая приводит к пожизненной инвалидности.

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Как сообщал УНИАН, 1 сентября Квиташвили заявил, что в Закарпатской области зафиксированы два случая заболевания детей полиомиелитом. Ситуация классифицируется уже как вспышка болезни в регионе.

По его словам, дети заболели в разных населенных пунктах, находящихся на расстоянии 30 км друг от друга. Это дети в возрасте 4 года и 10 месяцев. Благодаря быстрой реакции СЭС вспышка была быстро локализована: дети изолированы и начаты мероприятия по международным стандартам.

Как подчеркнул министр, оба заболевших ребенка не были вакцинированы от полиомиелита.

Сегодня, 2 сентября, закарпатские медики опровергли информацию о двух случаях заболевания полиомиелитом в области.

Как заявил начальник главного управления Госсанэпидслужбы в Закарпатской области Владимир Маркович, на Закарпатье не зафиксировано ни одного случая полиомиелита.

Заявления Квиташвили относительно двух случаев полиомиелита на Закарпатье Маркович назвал следствием «или дезинформации, или неправильно интерпретированной информации».

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В целом, по данным областной СЭС, в областные заведения в этом году обращались 12 человек с диагнозом, похожим на полиомиелит, но он ни разу не подтвердился.

По словам Марковича, речь идет об остром вялом параличе, которым в начале июня заболели двое детей.