Пресс-конференция на тему: “Министерство финансов Украины выносит приговор больным туберкулезом”, организованная Фондом ”Общественное движение ”Украинцы против туберкулеза”, Международной журналистской ассоциацией ”Здоровье без границ”, при поддержке МФ «Відродження». Приглашены: председатель Комитета ВРУ по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева; председатель подкомитета по вопросам законодательного обеспечения государственной политики здравоохранения общественного, развития фармации и осуществления фармацевтической деятельности Комитета ВРУ по вопросам здравоохранения Юрий Гайдаев; председатель подкомитета по вопросам законодательного обеспечения медицинской помощи, осуществления лечебной деятельности, медицинского образования и науки Комитета ВРУ по вопросам здравоохранения Владимир Карпук; министр финансов Украины Виктор Пинзеник; министр здравоохранения Украины Василий Князевич; зам.директора Национального института фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Яновского АМНУ Василий Мельник; главный фтизиатр г. Киева Леонид Турчанко и другие (ул. Крещатик, 4, конференц-зал) .Телефоны: 270-44-52, 273-30-97, E-mail: stoptb@ukr.net. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.