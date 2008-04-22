В Луцке 1 мая начнется месячник борьбы с курением

В Луцке с 1 по 31 мая состоится месячник борьбы с курением.

Как передает корреспондент УНИАН, месячник объявлен с целью обеспечения защиты людей от вредного влияния табачного дыма на рабочих и в общественных местах и в связи с проведением 31 мая Международного дня борьбы с курением.

На сегодняшнем заседании оргкомитета по проведению месячника шла речь, что мероприятия, направленные на борьбу с курением, планируется завершить общегородской акцией «31 мая – день, свободный от табакокурения в Луцке». В этот день оргкомитет будет рекомендовать жителям и гостям города воздержаться от курения, а торговым заведениям различной формы собственности не продавать сигарет.

Кроме того, в рамках месячника будет проводиться разъяснительная работа относительно вредного влияния табака на здоровье человека в местных СМИ, рекламных билл-бордах и т. п.

Оргкомитет также планирует проведение лекций и тренингов с целью борьбы с курением в заведениях образования, здравоохранения. В месячник будут массово вовлечены волонтеры, которые будут раздавать информационные материалы – листовки, буклеты, сборники – с информацией о вреде курения на улицах Луцка и в различных заведениях.

Среди мероприятий, утвержденных оргкомитетом, также организация и проведение рейдов-проверок с привлечением представителей муниципальной полиции городского совета Луцка, городского отдела УМВД Украины у области, санстанции и других ведомств относительно выполнения субъектами предпринимательской деятельности мероприятий, предусмотренных Законом Украины «О мерах по предупреждению и уменьшению потребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения». Кроме того, будут проведены рейды и относительно выявления фактов продажи сигарет несовершеннолетним в киосках, магазинах, супермаркетах и т. п.