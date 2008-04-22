Из горящей психиатрической больницы в Киеве эвакуировали 22 ребенка

Пожарным подразделениям удалось локализовать огонь, вспыхнувший сегодня в 13.06 в одном из корпусов Киевской городской психиатрической больницы.

Как сообщили УНИАН в столичном управлении МЧС Украины, по предварительным данным пожар вспыхнул на первом этаже 4-го корпуса в подсобном помещении детского отделения.

Из-за сильной задымленности с 3 и 4 этажей были эвакуированы 22 ребенка.

Сейчас пожарные подразделения работают над тем, чтобы полностью ликвидировать пожар.