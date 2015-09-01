В Закарпатской области вспышка полиомиелита - Минздрав

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Александр Квиташвили.

По его словам, дети заболели в разных населенных пунктах, находящихся на расстоянии 30 километров друг от друга. Это дети в возрасте 4 года и 10 месяцев. Благодаря быстрой реакции СЭС вспышка была быстро локализована: дети изолированы и начаты мероприятия по международным стандартам.

Как подчеркнул министр, оба заболевших ребенка не были вакцинированы от полиомиелита.

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Он подчеркнул, что в Украине с 2008 года наблюдается резкое снижение процента охвата детей вакцинацией от этой болезни. По его данным, в 2014 году — 49% новорожденных, а в 2015 году — только 14% детей были привиты. При этом министр отметил, что такой низкий процент охвата детей вакцинацией не от того, что нет соответствующей вакцины, а потому что люди отказываются делать прививки детям.

“Мы об этой проблеме говорили очень много. Я много раз обращал внимание на низкое покрытие вакцинацией в Украине. Мы это предвидели, что рано или поздно такое случится”, - отметил Квиташвили.

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Поэтому, по его словам, в настоящее время Украина имеет необходимые запасы поливакцины. Это вакцина французского производства, которая закуплена за средства Посольства Канады и направлена в Украину ВОЗ и ЮНИСЕФ.

Он сообщил, что информация о вспышке полиомиелита в Закарпатской области передана премьер-министру Арсению Яценюку и президенту Украины Петру Порошенко.

Также Квиташвили призвал родителей серьезно отнестись к этой ситуации и сделать детям прививку от полиомиелита, если они до сих пор не прошли вакцинацию.

Заместитель министра здравоохранения Игорь Перегинец, в свою очередь, сообщил, что подтверждены два случая вируса полиомиелита типа 1 “производного от вакцинального штамма”.

“Это вспышка подлежит регистрации в соответствии с международными медико-санитарными правилами. И также установлено генетическое сходство между двумя случаями, что подтверждает активную передачу полиовируса от вакцинального штамма на территории Украины”, - отметил Перегинец.

Присутствующая на брифинге представитель Бюро ВОЗ в Украине Дорит Ницана отметила, что в связи с низкой вакцинацией в Украине от полиомиелита ситуация была предсказуемой. Поэтому, по ее словам, ВОЗ будет поддерживать усилия украинской власти по решению проблемы со вспышкой болезни.

Во время брифинга Квиташвили заверил, что полученная вакцина от полиомиелита высокого качества, она уже давно зарегистрирована в Украине, испытана и применяется во всем мире.

Он также сказал, что вспышки полиомиелита являются большой редкостью, но встречаются по всему миру. По словам министра, в течение последних пяти лет вспышки были зафиксированы в таких странах как Афганистан, Камерун, Чад, Кения, Нигерия, Пакистан, Сомали, Йемен, то есть в государствах, имевших очень низкий охват детей вакцинацией.