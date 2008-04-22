Лимон и чеснок вернут молодость

Подавляющее число женщин волнуют вопросы омоложения организма, так как им хочется сохранить свежесть и красоту на долгие годы. Оказывается, что стать моложе вовсе не так уж трудно. А омолодиться нам поможет простое средство народной медицины, в состав которого войдет мед, чеснок и лимоны.

Итак, для того чтобы приготовить это средство вам потребуется очистить от кожуры десять лимонов, после чего выжать из них сок. После этого вам следует превратить в кашицу десять головок чеснока, после чего смешать сок лимона и чеснок и залить полученную смесь килограммом натурального меда. Все ингредиенты следует тщательно перемешать между собой.

Принимать этот эликсир молодости следует по одной чайной ложке перед едой три раза в день. После приема этого средства следует чистить зубы.

Следует отметить, что если у вас повешенная кислотность, то вам противопоказано употребление этого средства. После того, как вы пропьете приготовленное средство в течение двадцати дней, вы заметите, что кожа станет более эластичной, разгладится, кожа также очистится от угрей, порозовеет, а поверхность ногтей заблестит. Вас перестанет преследовать хроническая усталость, пропадет сонливость, исчезнут головные боли, кроме того, острота хронических заболеваний заметно снизится из-за ощутимого роста клеточного иммунитета организма.

Если вы находитесь в околоклимактерическом возрасте, то вы можете быть удивлены возвращением менструаций, причем даже в том случае, если их уже не было несколько лет.

А если вы после первого двадцатидневного курса и десятидневного перерыва вновь приготовите лекарство и повторите комплексное омоложение организма, то эффект станет еще заметнее.