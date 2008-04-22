Блюда для малышей: полезная морковка

Морковь - кладовая витаминов и минеральных веществ. Высоко содержание следующих полезных витаминов для растущего детского организма: провитамин А, В1, В2, В3, В6, К, Е, С, РР. Витамин А очень полезен в поддержании хорошего зрения, улучшении обмена веществ, слизистых оболочек и состояния кожи. Морковь способствует росту ребенка и считается одним из самых полезных овощей для детей. К тому же в моркови высокое содержание клетчатки, белка и сахара, а также минеральных веществ, пектин, жирные и эфирные масла, фитонциды, которые участвуют в удалению микробов из организма.

Провитамин А способствует умственному и физическому развитию организма, повышает уровень сопротивляемости к инфекционным заболеваниям.

Сок или пюре из моркови также полезно давать маленьким детям в качестве слабительного, мочегонного, противовоспалительного или бактерицидного средства. Детям постарше морковь перемешивают с медом и лечат простуду, ангину, бронхит или в виде полосканий при стоматите. Если мы обратимся к народной медицине-то морковь также используют в качестве очищения печени и предотвращения желтухи.

У некоторых детей наблюдается явление недоразвитой нижней челюсти. Она появляется как следствие низкого содержания кальция в организме и отсутствия сырой пищи для жевания. Для этого ребенку необходимо перед основной едой давать небольшую сырую морковку-пусть грызет. Также этот полезный овощь предотвращает процесс ожирения.

И помните, что провитамин А усваивается в организме как витамин А только в сырой морковке и под воздействием небольшого содержания жира - например, сливочного масла или сметаны.

Советы по приготовлению блюд из морковки:

Выбирайте морковь всегда свежую, без пятен и глубоких трещин, гладкую и ярко оранжевого цвета.

Прежде, чем очищать морковь - тщательно промойте ее в проточной воде с щеткой.

Снимать шкуру морковки необходимо тонким слоем, так как именно под ней находится большое количество витаминов. Лучше всего соскабливать кожуру ножом.

Очищать и нарезать морковь нужно только перед самим ее приготовлением.

При подогреве блюда из моркови могут утрачивать свои полезные свойства, поэтому кушать их надо свежеприготовленными.

Варить, тушить или жарить морковь необходимо под плотно закрытой крышкой. Иначе витамины могут быстро улетучиваться.