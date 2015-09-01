В скорую помощь после беспорядков возле ВР обратилось 89 человек - Минздрав

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, согласно информации Департамента охраны здоровья города Киева, в результате столкновений между протестующими и правоохранителями 31 августа, по состоянию на 6.00 1 сентября за медицинской помощью, по уточненным данным, к бригадам экстренной (скорой) медицинской помощи обратились 89 человек (гражданских и правоохранителей).

Из них девяти лицам оказана помощь на месте происшествия.

Читайте такжеМВД озвучило последние данные о пострадавших в ходе кровавых столкновений под Радой

Доставлено в учреждения здравоохранения Киева – 80 человек (из них 52 в больницы, в Центральный клинический госпиталь МВД – 22 человека и Главный военный клинический госпиталь Минобороны – 6).

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко заявил, что в столкновениях под стенами Верховной Рады пострадал 141 человек, из которых 131 – милиционеры и гвардейцы.

31 августа под зданием Верховной Рады после принятия в первом чтении изменений в Конституцию относительно децентрализации начались столкновения между митингующими и правоохранителями.

Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. Один боец Нацгвардии погиб. Человек, бросивший гранату, задержан.