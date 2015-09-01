Около 6 тыс. жителей Днепропетровщины сдали свою кровь раненым в АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам врач Днепропетровской областной станции переливания крови Антонина Сердюк.

По ее данным, с мая 2014 года по июль 2015 врачи приняли около 7 тыс. доноров, которые хотели сдать кровь для участников АТО.

По показателям здоровья сделать это смогли почти 6 тыс. человек.

«Мы устраивали специальные благотворительные акции для желающих помочь именно бойцам АТО. Врачи даже выезжали в банки и военные части, чтобы взять кровь», - рассказала Сердюк.

За один день проведения таких акций медики принимали до 450 человек.

Сейчас в Днепропетровском областном банке крови заготовлено запас на 100 пострадавших из зоны АТО.