Около 6 тыс. жителей Днепропетровщины сдали свою кровь раненым в АТО
10:27, 01 сентября 2015Страна
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Около 6 тыс. жителей Днепропетровской области с начала боевых действий на востоке сдали 1,5 тыс. литров крови раненым в контртеррористической операции.
Около 6 тыс. жителей Днепропетровской области с начала боевых действий на востоке сдали 1,5 тыс. литров крови / Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам врач Днепропетровской областной станции переливания крови Антонина Сердюк.
По ее данным, с мая 2014 года по июль 2015 врачи приняли около 7 тыс. доноров, которые хотели сдать кровь для участников АТО.
По показателям здоровья сделать это смогли почти 6 тыс. человек.
«Мы устраивали специальные благотворительные акции для желающих помочь именно бойцам АТО. Врачи даже выезжали в банки и военные части, чтобы взять кровь», - рассказала Сердюк.
За один день проведения таких акций медики принимали до 450 человек.
Сейчас в Днепропетровском областном банке крови заготовлено запас на 100 пострадавших из зоны АТО.
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