В институте Амосова провели уникальную операцию на сердце



В Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии им. М.М. Амосова впервые в СНГ провели удаление большой опухоли сердца (миксомы размером 3,5 на 5,0 см), что находилась в правом предсердии 30-летнего мужчину, эндоскопическим способом.

Как отметили УНИАН в Минздраве, в институте Амосова малотравматические эндоскопические операци на сердце с минимальным разрезом начли проводит в 2013 году, за два года специалисты расширили спектр пороков сердца, которые возможно вылечить таким образом, и на сегодня Институт остается единственной клиникой на постсоветском пространстве, где успешно проводятся такие операции. Речь идет о выполнение мини-инвазивных хирургических вмешательств на сердце с использованием видеоторакоскопии, когда доступ производится с помощью нескольких проколов, а не с помощью поперечного разреза грудной клетки.

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Эндоскопические операции – это новое слово в кардиохирургии, что позволяет минимизировать хирургическую травму и ускоряет выздоровление пациента, снижает риск возникновения послеоперационных осложнений. С помощью такого метода можно оказывать малотравматическую хирургическую помощь пациентам с различными патологиями и разных возрастных групп.

Как альтернатива стандартной стернотомии (поперечном разреза грудной клетки длиной около 20 см), теперь хирургами применяются инновационные, минимально инвазивные методики хирургических вмешательств. Через очень малый разрез кожи (до 5 см) и несколько проколов с помощью миниатюрных камер и специальных инструментов хирурги выполняют сложные кардиохирургические вмешательства.

Основные преимущества мини-инвазивной кардиохирургии:

• оптимальный косметический результат;

• уменьшение послеоперационного болевого синдрома;

• уменьшение кровопотери;

• уменьшение длительности пребывания в стационаре и быстрое восстановление післяоперативного вмешательства.