Украинцы пьют потому, что видят нет перспектив на будущее

Одной из основных причин того, что в Украине массово процветает явление алкоголизма, является то, что граждане не видят перспективы на будущее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил доктор медицинских наук, профессор Олег ЧАБАН.

Он также коснулся проблемы алкоголизации будущего поколения украинцев. В частности, он отметил, что у молодежи, которая злоупотребляет алкоголем, рождаются дети уже с алкогольной зависимостью и с первых минут жизни нуждаются в “своей” дозе алкоголя. “Такой младенец кричит всю ночь и требует не просто молока, а определенного промилле алкоголя в молоке”, - отметил О.ЧАБАН.

Он также отметил, что “если горячительные алкогольные напитки лидируют в культуре питья, то они быстрее приведут к зависимости, повлекут побочные эффекты - цирроз печени, воспаления кишечника, онкологические болезни - рта, слизистой”.

“В Украине алкоголизм имеет свою специфику, когда в сельской местности идет повальная алкоголизация среди женщин и детей”, - отметил О.ЧАБАН.

А в больших городах, по мнению профессора ЧАБАНА, алкоголь стал транквилизатором, способом общения и коммуникации, в молодежной среде - поводом для встреч. “Это настолько доминирует, что выходит на уровень культуры, а это страшнее всего. В Украине полностью отсутствует культура и этика потребления алкоголя”, - отметил О.ЧАБАН.