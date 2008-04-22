Простые средства от переутомления

Для того чтобы наш организм не переутомился от нагрузок, которые мы сами себе назначили, нам следует помочь ему. Для этого можно обратиться за помощью к народной медицине. Эти средства помогут также привести организм в норму после сильного переутомления.

Средство 1. Для приготовления этого средства вам потребуется измельчить два лимона, после чего залить их стаканом водки и стаканом воды. Лимоны должны настояться в течение суток, после чего, добавить в настой пятьсот граммов измельченных грецких орехов и триста граммов меда. Полученное средство следует принимать за час до еды по одной столовой ложке.

Средство 2. Можно также в течение двух недель принимать экстракт женьшеня, который продается в аптеках. Принимают его два раза в день по одной чайной ложке. По истечении двух недель перерыва, курс следует повторить.

Средство 3. Возьмите одну столовую ложку плодов рябины и одну столовую ложку плодов шиповника. Полученную ягодную смесь следует залить одним литром кипятка, после чего, настаивать в термосе всю ночь.

Средство 4. Для спасения от переутомления можно также использовать и вино из одуванчиков. Для его приготовления вам потребуется положить цветочные головки в бутылочку и залить их холодной водой. Эту бутылку следует поставить на подоконник. Настаивать средство необходимо в течение двух дней. По истечении этого времени экстракт нужно процедить и добавить к нему пять-шесть капель спирта. Принимают это средство каждый день утром и вечером, наливая по четыре капли под язык. Это средство поможет вам снять перенапряжение, а также расслабиться.