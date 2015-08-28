Штаб Ахметова завершил программу летнего оздоровления для детей

Программа Гуманитарного штаба Рината Ахметова «Мирное лето – детям Донбасса» подошла к концу. 2 800 ребят отдохнули и оздоровились благодаря ей, а также смогли ненадолго забыть и отвлечься от испытанных за время войны переживаний.

600 детей оздоровились в бердянском лагере «Факел». Здесь отдыхали, как ребята, проживающие на неподконтрольных территориях Донбасса, так и дети-переселенцы.

В лагере ребята нашли новых друзей и расширили круг общения. С детьми работали профессиональные педагоги и вожатые, а еще психологи Гуманитарного штаба. Также для ребят был организован активный и разнообразный досуг: отдых на пляже, мастер-классы и спортивные кружки, дискотеки, игры, экскурсия в город, морская экскурсия на "пиратском" корабле. Дети самостоятельно выбирали, какой вид развлечений им приятнее и интереснее.

Еще 2200 детей, которые проживают в зоне АТО и не могут выехать для отдыха на мирные территории, оздоровились в летних центрах Штаба, которые были открыты в четырех городах –Донецке, Енакиево, Комсомольском и Харцызске.

В летних центрах для детей также была подготовлена интересная и насыщенная программа отдыха: конкурсы талантов, литературные кружки, танцевальные флэш-мобы, спортивные мероприятия и мастер-классы. В центрах также работали психологи, которые проводили для ребят групповые и индивидуальные занятия. Кроме того, детей обучили правилам поведения в чрезвычайных ситуациях.

«Мы благодарны организаторам и работникам детского центра за то, что дали возможность детям организованно провести свободное время. Воспитатели и вожатые доброжелательны, отзывчивы, уделяют много внимания детям. Дети очень довольны!», – рассказывает Наталья Чумак-Жунь из Енакиево, мама девочки, отдыхавшей в местном летнем центре.

Детям, отдыхавшим, как в лагере, так и в летних центрах понравился такой вид досуга. Они нашли друзей, узнали и открыли много нового, развлеклись.

«Мне в лагере понравились вожатые, они самые веселые, самые классные, они нас понимали. Мы с ними стали друзьями. Каждый день ходили на море, играли в разные игры, ездили слушать органную музыку, нам всем очень понравилось. Мы нашли здесь много друзей. Все мне понравилось и хотелось бы приехать еще раз», – делится 14-летняя Арина Набока из Марьинки, отдыхавшая в Бердянске.