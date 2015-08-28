Пятеро граждан Польши отравились в Киеве - СЭС

В Киеве зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции среди граждан Польши, которые временно проживали в отеле «Рэдиссон» на Подоле. Пострадали 5 человек.

Об этом сообщает Главное управление Госсанэпидслужбы в Киеве.

Отмечается, что заболевшие госпитализированы в инфекционные отделения больниц Киева, в том числе трое - в Киевскую городскую клиническую больницу №9, двое - в Александровскую городскую клиническую больницу, с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит».

По состоянию на 26 августа в стационаре оставались трое пострадавших. Медицинская помощь оказывается в необходимом объеме.

"При проведении эпидрасследования установлено, что пострадавшие питались: завтраки – в кафе гостиницы «Рэдиссон» ООО «Веон Плюс», обед и ужин – ресторан «Метла», ул. Прорезная, 21. Также обедали в кафе ООО «Ватмир-1», ул. Волошская, 8/5. Заключительный банкет состоялся в ресторане гостиницы «Украина», ул. Институтская, 1», - говорится в сообщении.

Для установления причин возникновения вспышки и ее ликвидации работниками Госсанэпидслужбы проведено санитарно-эпидемиологическое обследование кафе гостиницы «Рэдиссон» ООО «Веон Плюс». Для лабораторных исследований отобрано 3 образца кулинарных изделий, 60 санитарно-гигиенических смывов с объектов окружающей среды, обследовано 29 работников кафе. Обследование других заведений, где питались пострадавшие, и лабораторные исследования продолжаются, добавили в СЭС.