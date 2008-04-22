Весна: приведи кожу в порядок

С самого утра для пробуждения кожи следует проделать легкий массаж с кусочками льда. Это может быть замороженный отвар из трав или же зеленый чай. Не следует проводить этот массаж долго, так как можно просто заморозить кожу. Быстро проведите льдом по кожным линиям. Окончить процедуру пробуждения кожи следует легким и приятным самомассажем.

Делать этот массаж следует легкими похлопывающими и надавливающими движениями. Двигаться следует от центра лица к вискам. Такой массаж отлично стимулирует кровообращение. Работу кровеносных сосудов отлично стимулирует аромакосметика, кроме того, такая косметика снимет повышенную чувствительность кожи и усилить восстановительные процессы.

После долгой зимы наша кожа зачастую также выглядит усталой и тусклой. Состояние кожи просто выражает состояние всего организма в целом. Кожа в этот период лишена внутреннего сияния, теряет свою упругость и эластичность, кроме того, цвет лица оставляет желать лучшего. Для того чтобы усталая и тусклая кожа вновь засветилась здоровьем, ее следует накормить витаминами и увлажнить.

Для улучшения состояния кожи в этом случае вам необходимо регулярно принимать витамины, пить больше жидкости, чаще гулять на свежем воздухе. Для улучшения кровообращения кожи можно сделать также массаж лица.

Массаж можно сделать как в салоне, так и дома. В салонах довольно распространена такая услуга, как мезотерапия, то есть подкожные витаминные инъекции. Для вас как нельзя кстати, будут различные фруктовые маски, маски из кисломолочных продуктов, яиц. Не стоит злоупотреблять жирными кремами, лучше начинать переходить на летние варианты ухода за кожей.