Малообеспеченные семьи будут получать доплаты на ребенка до трех лет – Минсоцполитики

Согласно сообщению пресс-службы Министерства социальной политики, соответствующие изменения в Порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи малообеспеченным семьям были утверждены Кабинетом министров.

Раннее доплаты к социальной помощи получали только семьи с детьми от трех лет. Государственный бюджет на 2015 год составлялся с учетом этих выплат.

Доплаты на детей до трех лет позволят, согласно сообщению, обеспечить минимальные гарантии во время пребывания одного из родителей в отпуске по уходу за ребенком.

Кроме того, решением Кабмина из упомянутого порядка исключено условие, по которому малообеспеченным семьям до сих пор не назначалась помощь, а именно, если в собственности семьи есть земельный участок площадью от 0,6 га.

Справка УНИАН. Согласно Порядку назначения и выплаты социальной помощи для малообеспеченных семей, они получают пособие, размер которого определяется, как разница между прожиточным минимумом для семьи и ее среднемесячным общим доходом. При этом социальная помощь не может превышать 75% прожиточного минимума. Для каждого ребенка, который входит в малообеспеченную семью, уровень прожиточного минимума увеличивается на 10%. Действующий порядок определяет, что с 2014 года эти семьи также получают доплаты к помощи в размере 250 грн на каждого ребенка от 3 до 13 лет, и 500 грн - от 13 до 18 лет.