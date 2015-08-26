Еврокомиссия проведет оценку системы переливания крови в Украине

Как сообщили УНИАН в Минздраве, в прошлом году Украина подписала Соглашение об ассоциации с ЕС, одним из специальных разделов которой является сотрудничество в сфере здравоохранения.

Речь идет об обязательствах Украины адаптировать отечественное законодательство к европейским стандартам, в том числе в части обеспечения безопасности и качества крови и ее компонентов для защиты как получателей, так и доноров. Для реализации Соглашения Европейская Комиссия будет проводить оценку системы переливания крови в Украине. Команда аудиторов будет состоять из чиновников Еврокомиссии, государств-членов, экспертов.

Заместитель Министра здравоохранения Украины Игорь Перегинец во время выступления в рамках семинара отметил, что вопрос безопасности крови для Украины приобрело особое значение.

«В стране идет война, гибнут люди, раненые нуждаются в крови. Вместе с тем, ситуация с обеспечением качества донации в силу того, что Украина находится в лидерах по заболеваемости ВИЧ\СПИД и гепатита, оставляет желать лучшего. Мы имеем серьезные политические обязательства, отраженные в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС, где одним из ключевых элементов определена безопасность крови и органов. Потому тема является очень важной. Я благодарен Европейской комиссии за организацию профессиональной миссии в Украину, чтобы с лучшими украинскими и европейскими специалистами оценить ситуацию, разработать рекомендации и начать их внедрять», - отметил Перегинец.

Техническая помощь от европейских партнеров будет включать оценку имеющихся возможностей и определения дальнейших действий и направлений сотрудничества с украинскими специалистами.