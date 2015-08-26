В Донецкой области от взрывоопасных предметов пострадали 8 детей

Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД Украины в Донецкой области.

Как отмечается в сообщении, милиция усиливает меры по профилактике и противодействию распространению оружия и взрывчатки: «Первая задача милиции - уберечь детей от неосторожного обращения с неизвестными предметами, которые представляют опасность для жизни и здоровья, второе - прекратить нелегальный оборот оружия и боеприпасов среди населения».

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Эти требования были доведены руководителям горрайорганов милиции на оперативном совещании, которое провел первый заместитель начальника ГУМВД Украины в Донецкой области - начальник следственного управления Виталий Невгад.

По указанию начальника милиции Донецкой области Вячеслава Аброськина работникам криминальной милиции по делам детей поручено начать новую информационную кампанию по обращению с взрывоопасными предметами.

Запланировано проведение масштабной разъяснительной работы во всех учебных заведениях региона. Начальники горрайорганов милиции ориентированы на усиленное выявление и изъятие у населения оружия и взрывчатки.

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По данным пресс-службы, с начала года сотрудниками милиции региона изъято 409 единиц огнестрельного оружия, из них более 250 единиц - противотанковые гранатометы, а также около 86 тысяч боеприпасов, в том числе более 1 200 гранат и более 1 300 единиц других взрывчатых боеприпасов и устройств. Также изъято более 157 кг взрывчатых веществ.