Рождаемость в Украине растет, но остается ниже смертности

С начала 2008 года в Украине родилось 118 тыс. 324 младенцев, что почти на 6 тыс. новорожденных больше, чем за аналогичный период 2007 года.

Об этом сообщил министр юстиции Николай ОНИЩУК со ссылкой на статистику органов регистрации актов гражданского состояния Министерства юстиции Украины.

Министр подчеркнул, что статистические данные первого квартала текущего года подтвердили тенденцию к постепенному увеличению рождаемости, которая продолжается в Украине уже несколько лет подряд, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

Больше всего младенцев с начала года появилось на свет в Донецкой области - почти 10,5 тыс. новорожденных, в Днепропетровской области – 8,7 тыс. новорожденных, в Киеве – 7,4 тыс. новорожденных, в Одесской области – 6,7 тыс. новорожденных, во Львовской области – 6,5 тыс. новорожденных и в Харьковской области – 6,3 тыс. новорожденных.

По данным Минюста, самая лучшая в стране ситуация относительно соотношения рождаемости и смертности на протяжении последних 5 лет фиксируется в Закарпатье. Пока что это единственный регион в Украине, где такое соотношение составляет 1:1. А с третьего квартала прошлого года в Закарпатье начали фиксировать превышение рождаемости над смертностью.

В остальных областях Украины пока что сохраняется тенденция к превышению смертности над рождаемостью в среднем соотношении 1,7 к 1. Худшее соотношение смертности и рождаемости зафиксировано органами юстиции в Донецкой области – 2,2 к 1; в Луганской области – 2,3 к 1; в Черкасской области – 2,1 к 1; и в Черниговской области – 2,7 к 1.

Всего с начала года в Украине умерло 207 тыс. 168 граждан.