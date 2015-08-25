Перекрыт международный канал поставки наркотиков из Италии в Украину

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МВД Украины во Львовской области, в автомобильном пункте пропуска «Тиса» Закарпатской таможни был задержан для углубленного осмотра микроавтобус под управлением 35-летнего жителя Львовской области, который следовал из Италии в Украину. Среди посылок и передач заробитчан, которые водитель ввозил в Украину, были обнаружены таблетки лекарственного средства с содержанием бупренорфина.

Таблетки в количестве 99 штук были обнаружены в банках из-под кофейного напитка. Ориентировочная стоимость этой партии наркотического средства составляет около 60 тыс. грн.

Для установления окончательного пункта назначения наркотических средств правоохранители отследили и задокументировали получение посылки в городе Дрогобыч Львовской области. Ее получил 52-летний местный житель, который, как было установлено, и занимался их сбытом.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.