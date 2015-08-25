На Донбассе будут созданы три гуманитарно-логистических центра - Порошенко
08:54, 25 августа 2015Страна
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К концу месяца будут созданы три гуманитарно-логистические центры на Донбассе.
Порошенко: К концу месяца будут созданы три гуманитарно-логистические центры на Донбассе / Радио Свобода
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции вчера в Берлине.
"По моему поручению до конца месяца будут созданы три гуманитарно-логистические центры, которые значительно улучшат жизнь украинцев на оккупированных территориях", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, ранее Порошенко заявлял, что первые гуманитарно-логистические центры для помощи украинцев на оккупированных территориях могут появиться до 24 августа.
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