На Донбассе будут созданы три гуманитарно-логистических центра - Порошенко

08:54, 25 августа 2015
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К концу месяца будут созданы три гуманитарно-логистические центры на Донбассе.

донбасс донбас донецк подвал / Радио Свобода

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции вчера в Берлине.

"По моему поручению до конца месяца будут созданы три гуманитарно-логистические центры, которые значительно улучшат жизнь украинцев на оккупированных территориях", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Порошенко заявлял, что первые гуманитарно-логистические центры для помощи украинцев на оккупированных территориях могут появиться до 24 августа.

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