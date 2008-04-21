БФ«Развитие Украины» передал помощь Полтавскому тубдиспансеру

Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» передал Полтавскому областному противотуберкулезному диспансеру благотворительную помощь

Как передает корреспондент УНИАН, помощь от имени фонда передала Власта ШОВКОВСКАЯ.

«Представители фонда привезли нам пять детских кроватей для младшего возраста, множество игрушек, одежду, продовольственные пайки, предметы сангигиены. Общая стоимость полученной помощи составляет более 6 тыс. грн.», - сказал и.о. главврача диспансера Анатолий ФИЛЕНКО.

По его словам, фонд и медицинское учреждение и в дальнейшем планируют плодотворно сотрудничать.

Справка УНИАН. Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» является неприбыльной организацией, основанной Группой СКМ 15 июля 2005 года. Бюджет фонда формируется за счет средств Компании СКМ. Направления деятельности фонда: современное образование, здоровье нации, культурное достояние.

Президент благотворительного фонда «Развитие Украины» - народный депутат Украины пятого созыва (фракция Партии регионов) Ринат АХМЕТОВ.

Фонд намерен в ближайшие 5 лет на реализацию своих благотворительных программ выделить 150 млн. долл.