Сегодня началась Европейская неделя иммунизации

По оценкам ВОЗ, иммунизация позволяет ежегодно предотвращать более 2 миллионов случаев смерти. Это один из самых эффективных с точки зрения стоимости видов инвестиций в здравоохранение с проверенными стратегиями, которые обеспечивают доступность иммунизации даже для самых труднодоступных и уязвимых групп населения.

Иммунизация является проверенным инструментом борьбы с болезнями и даже их ликвидации. Благодаря кампании иммунизации, проведенной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1967-1977 гг., была ликвидирована натуральная оспа. К началу проведения этой программы болезнь угрожала 60 % населения мира, от нее умирал каждый четвертый заболевший человек.

В пределах досягаемости и ликвидация полиомиелита. С начала проведения кампании ВОЗ и ее партнеров из Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита заболеваемость полиомиелитом снизилась на 99 %, и около пяти миллионов людей было спасено от паралича. За период с 1999 по 2003 гг. смертность от кори во всем мире снизилась на 40 %, а в некоторых районах была выдвинута цель по ликвидации этой болезни. Скоро будет ликвидирован столбняк матерей и новорожденных в 14 из 57 стран с высоким риском заболеваемости.

Были также внедрены новые вакцины, применение которых дало значительные результаты. Это такие вакцины, как первая вакцина для профилактики рака печени и вакцина от гепатита В, которая сейчас регулярно вводится детям в 77 % государств-членов ВОЗ. Быстрый прогресс в области разработки новых вакцин означает, что в ближайшем будущем станет доступной защита от широкого спектра тяжелых инфекционных болезней.

Инициатива ВОЗ по исследованию вакцин (ИИВ) была создана в 2001 году для содействия различным проектам в области исследований и разработки вакцин, осуществляемым разными департаментами ВОЗ. ИИВ является международной группой ученых, менеджеров и технических экспертов, в задачи которых входит содействие разработке вакцин против инфекционных болезней, имеющих наибольшую значимость для общественного здравоохранения, улучшение имеющихся технологий иммунизации и обеспечение того, чтобы эти достижения были доступны наиболее нуждающимся в них людям.

Сейчас во всех развивающихся странах проводится регулярная вакцинация от кори, полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша и туберкулеза. К основному пакету вакцин, являющемуся стандартом на протяжении ряда лет, добавился ряд новых. В настоящее время иммунизация от гепатита В, рекомендуемая ВОЗ всем странам, доступна для детей в 147 из 192 государств-членов ВОЗ.

Иммунизация от Haemophilus influenzae типа b (Hib) рекомендуется в тех странах, где имеются средства для этого и где установлено бремя болезни; она проводится в 89 странах (в двух из этих стран - только в отдельных частях). Вакцина от желтой лихорадки доступна приблизительно в двух третях стран, где имеется риск возникновения вспышек желтой лихорадки. Регулярная иммунизация от краснухи проводится в 111 странах.

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