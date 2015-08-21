За год штаб Ахметова отправил на Донбасс 86 автоколонн с гуманитарной помощью

Как сообщили УНИАН в Гуманитарном штабе Рината Ахметова, за это время Штаб отправил 86 автоколонн для жителей и переселенцев в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии соприкосновения.За год доставлено 57,5 тысяч тонн продуктов

22 августа 2014 года, в первой автоколонне из Днепропетровска в Мариуполь ехали 60 фур с продуктами для взрослых, детскими наборами и средствами гигиены. С тех пор гуманитарная помощь Штаба Донбассу стала системной, ее ежемесячно получают 500 тысяч человек.

Читайте такжеНа неподконтрольные Украине территории доставить лекарства почти невозможно - штаб Ахметова

В Мариуполе и Донецке, на стадионе «Донбасс Арена», функционируют 2 логистических центра Штаба, которые по 2-4 раза в неделю принимают и формируют наборы выживания. Из Донецка их развозят в 32 стационарных пункта выдачи в 17 городах Донецкой и Луганской областей на неподконтрольной территории. Из Мариуполя помощь отправляется в более чем 70 пунктовна мирной территории Донбасса для переселенцев и жителей на линии соприкосновения. Также в отдаленные села по всей Донецкой области помощь доставляют мобильные бригады выдачи Штаба, что позволяет поддержать максимальное количество людей там, где нет возможности открыть постоянный пункт.

За год неоднократно менялись механизмы доставки, груз на линии соприкосновения не пропускали добровольческие батальоны, колоннам приходилось останавливать движение из-за обстрелов. К примеру, маршруты следования в Донецк менялись трижды. Гуманитарный штаб, преодолевая все препятствия, продолжает доставлять помощь.

«За год отправки Рейсов мы суммарно проехали более 1 млн. километров. Дольше всего наши машины были в пути – 50 часов, когда с 9-й попытки смогли пересечь КПП под Артемовском, и спустя 2 недели перерыва доставить помощь людям. Сейчас 1 автоколонна в Донецк, состоящая из 10-20 машин, находится в пути примерно 15 часов. Совместно с международными гуманитарными миссиями Штабом был выработан единый график пересечения линии соприкосновения на КПП в Волновахе, который позволяет доставлять помощь до 4-х раз в неделю, и сохранять необходимый запас наборов на складе. В месяц мы доставляем порядка 500 тыс. взрослых и детских наборов выживания», – рассказал Александр Вишняков, руководитель направления «Гуманитарная помощь» Штаба Рината Ахметова.

Сегодня, 21 августа 2015 года, на Донбасс отправилась очередная автоколонна. Она доставит 30 тысяч взрослых наборов выживания.

На сегодняшний день волонтеры Гуманитарного штаба Рината Ахметова выдали 4 млн. 100 тыс. взрослых и 299 тыс. детских наборов выживания по обе стороны линии соприкосновения.