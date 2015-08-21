Полезные свойства маточного молочка

Обычная личинка пчелы, питаясь маточным молочком, увеличивается в 1600 раз всего за 5 дней. Высокая цена этого продукта связана с сложностью его полученя. Пчеловоды срезают маточники до уровня молочка горячим скальпелем, затем стеклянной палочкой или с помощью вакуум-насоса выбирают молочко. В состав маточного молочка входит ДНК, которая несет наследственную информацию на общее оздоровление организма. За счет своих уникальных компонентов, маточное молочко повышает иммунитет организма до такого уровня, что он сам справляется с болезнью.

Маточное содержит антисептические вещества, которые губительно действуют на стафилококки, стрептококки (поэтому полезно тем, кто страдает ангинами — они часто вызываются этими микробами) и туберкулезную палочку. Этот уникальный продукт повышает выносливость человека, устойчивость к стрессам и способствует быстрейшему выздоровлению после перенесённых болезней.

Маточное молочко улучшает обмен веществ в сердечной мышце, поэтому эффективно при атеросклерозе, стенокардии, пониженном или повышенном артериальном давленим, рубцующемся инфаркте миокарда. Маточное молочко зарекомендовало себя как великолепное средство лечения и профилактики бронхиальной астмы и астматического бронхита, благодаря наличию в нем ацетилхолина, витаминов, незаменимых аминокислот, гормонов и других биологически активных веществ. Молочко пчел стимулирует образование спермы за счет высокого содержания цинка. Особенно важен прием маточного молочка беременным — благодаря витамину Е и фолиевой кислоте оно способствует гармоничному физическому и умственному развитию плода.

Маточное молочко противопоказано при индивидуальной непереносимости, острых инфекционных заболеваниях и при заболевании коры надпочечников. Высокие дозы маточного молочка могут быть причиной нарушений нервной и эндокринной систем. Иногда могут наблюдаться и аллергические реакции. Молочко не нужно принимать вечером: оно часто вызывает бессонницу.

В связи с тем, что маточное молочко быстро разрушается, единственный способ сохранить его — заморозить в натуральном виде в течение 10 минут после изъятия из улья или законсервировать с медом. Употреблять — рассасывая во рту по 40 мг, раз в день. Отличный рецепт при различных гинекологических заболеаниях: маточное молочко в меде в количестве 10—15 г заворачивают в один слой мapли и вводят в виде влагалищного тампона, извлекая его через 3—6 часов.