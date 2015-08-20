Обнародованы результаты служебного расследования относительно деятельности руководства Минздрава

Как передает корреспондент УНИАН, такие заключения были озвучены во время публичного представления результатов служебных расследований выполнения должностными лицами Минздрава возложенных на них служебных обязанностей.

Председатель Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Константин Ващенко напомнил, что в течение последних 4-х месяцев по поручению премьер-министра Украины Арсения Яценюка в Минздраве было проведено два служебных расследования.

"Одно проходило в мае в связи с обращением Службы безопасности Украины, другое, более глобальное, - в течение июня-июля", - сказал он и добавил, что инициаторами служебного расследования выступили 67 народных депутатов.

В соответствующую комиссию вошли 28 человек, 15 из которых - депутаты из разных фракций. 13 июля комиссия завершила работу.

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Председатель комиссии, заместитель председателя Нацгосслужбы Александр Скопич отметил: "Комиссия пришла к заключению, что недостатки руководства Министерства здравоохранения имеют системный характер и свидетельствуют о ненадлежащей организации работы в целом, поскольку за 6 месяцев пребывания министра здравоохранения Александра Квиташвили на посту не только не сделано действенных шагов по решению насущных вопросов в отрасли, но и приостановлены некоторые процессы в сфере здравоохранения. Государственные закупки, в частности", - сказал Скопич.

Он отметил, что в начале мая 2015 года во время проведения предварительного служебного расследования в Минздраве были выявлены недостатки в работе руководства. В частности, отсутствие годового плана закупок, не сформирован комитет по конкурсным торгам.

"Заверения руководства Министерства здравоохранения Украины, что оно полностью готово к началу закупок лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения, и планирует начать закупки в середине июня 2015 года, к сожалению, для комиссии остаются только словами", - сказал Скопич.

Говоря об организации работы Минздрава в сфере госзакупок на 2015 год, он, в частности, отметил, что министерство с опозданием в 67 дней направило проект паспорта бюджетной программы на 2015 год на утверждение в Министерство финансов.

"Вместе с тем, на протяжении января-июня 2015 года средства на закупку лекарственных средств и изделий медицинского назначения Министерством здравоохранения не использовались", - сказал Скопич и добавил, что до 28 апреля не был документально определен перечень конкретных должностных лиц, ответственных за госзакупки.

Среди прочего, председатель комиссии отметил, что по состоянию на 1 июля 2015 года годовой план госзакупок на 2015 год соответствующим комитетом так и не был составлен и утвержден.

"Министром здравоохранения Александром Квиташвили не обеспечена организация закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения за бюджетные средства, предусмотренные министерству в 2015 году", - сказал Скопич и добавил, что комиссия пришла к выводу, что руководство Минздрава фактически самоустранилось от обеспечения организации работы по госзакупкам.

Как сообщал УНИАН, 30 июня председатель фракции «Блока Петра Порошенко» Юрий Луценко заявил в парламенте, что у его политсилы много вопросов «в связи с катастрофической ситуацией в Министерстве здравоохранения».

В тот же день министр здравоохранения Александр Квиташвили подчеркнул, что инициатива о его отставке лоббируется через реформирование системы закупок лекарственных средств. 2 июля Квиташвили сообщил о решении уйти в отставку с должности министра здравоохранения Украины и объявил, что написал заявление.

Кабмин создал комиссию, в составе которой также работают народные депутаты, по расследованию деятельности Министерства здравоохранения, в частности в отношении закупок, проводимых Минздравом в декабре прошлого года.

2 июля Комитет ВР вопросам здравоохранения рекомендовал парламенту рассмотреть проект постановления об увольнении Квиташвили с должности.

19 августа премьер-министр Украины Арсений Яценюк принял решение снять гриф "для служебного пользования" со служебных расследований в Минздраве и поручил провести публичное заслушивание актов о таком расследовании.