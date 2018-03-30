Центр детской кардиохирургии в Киеве – один из лучших в мире

На сегодня врожденные пороки сердца остаются в Украине одной из доминирующих причин детской смертности. Ежегодно у нас рождается 6-7 тысяч детей с пороками сердца. Половине из них до периода конца новорожденности нужна помощь, иначе малыши просто гибнут. По данным Министерства здравоохранения, всего на учете находится около 40 тысяч детей с врожденной сердечно-сосудистой патологией в возрасте до 14 лет.

Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии – единственное в Украине и одно из лучших в мире медицинских учреждений, где детей с врожденным пороком сердца оперируют на первых днях жизни.

"Открытия этого центра мы ждали 10 лет. И не просто ждали, а делали для этого все возможное, - рассказывает заведующий отделением интенсивной терапии Владимир Жовнир. - Раньше наши доктора выпрашивали на Западе списанное оборудование, сами налаживали его работу, чтобы иметь минимальную возможность для работы».

Сегодня Центр детской кардиохирургии – самый лучший в Украине и один из лучших в Европе. При этом он государственный - все операции украинским детям здесь делают бесплатно. За рубежом такие операции стоят, например, в США – самая дешевая 50 тысяч долларов, в Европе – от 60 тысяч евро.

«Тут хороший уход, прекрасные результаты. За прошлый год в центре проведено 1 001 операция на сердце (с хирургическим разрезом) и около 400 эндоваскулярных операций (без разреза). Причем 60 % – в возрасте до года. Самому маленькому было всего 2 часа, - продолжает Владимир Жовнир. – в 95 % случаев прооперированные детки, становятся практически здоровыми и живут полноценной жизнью».

Но при всем позитиве, проблем в центре немало. Прежде всего - кадровая.

Медицинскими сестрами центр укомплектован на 70 %, врачами лишь на 25 %. Не каждый здоровый человек выдержит такой темп жизни – сутками стоять у операционного стола. «Это очень тяжелая профессия, огромная ответственность. Тут должны работать очень здоровые люди – и физически, и эмоционально. И, конечно, же профессионалы,» - говорит В.Жовнир. По его словам, этим может заниматься только тот человек, который горит своим делом. Да и зарплата - около 2300 гривен в месяц.

«По западным стандартам на одного такого тяжелого пациента приходится одна медсестра. У нас, к сожалению, одна медицинская сестра обслуживает два-три пациента», - отмечает В.Жовнир.

В реанимационном зале пятнадцать мест, медицинское оборудование каждого стоит от 750 тысяч гривен, плюс лекарства. «Как для украинской системы здравоохранения, эта сфера финансируется неплохо, - считает Владимир Жовнир. - Однако бюджет не может покрыть всю потребность, так как нам хотелось бы».

Детская кардиология – самая дорогая отрасль медицины. По ней судят об уровне здравоохранения страны в целом. И далеко не в каждом государстве эта область на таком, как у нас уровне, да еще и бесплатная.

Тревогу детских кардиологов все еще вызывает плохая выявляемость врожденной патологии в регионах. "Это зависит и от неонатологов, и от акушеров-гинекологов, от их квалификации, от оборудования. Хотя в последнее время ситуация значительно улучшилась, именно потому, что Минздрав начал программу по профилактике и борьбе с сердечно-сосудистой патологией а также потому, что про эту проблему начали больше говорить в СМИ. – говорит заведующий отделением. – Кстати, именно по инициативе администрации нашего Центра, начата программа предупреждения врожденных пороков сердца".

При входе в отделение реанимации висят копии чеков. Эта помощь и простых людей, и солидных компаний, благотворительных фондов. Это малая толика пожертвований от людей, которые не равнодушны к этой проблеме.

История Тадея Фалюты со Львова уникальна для Украины. Этот ребенок перенес несколько сложнейших операций, и был зависим от аппарата искусственного дыхания.

Тадей перенес 6 операций на сердце и год вместе с мамой прожил в больничной палате на третьем этаже Центра кардиологии. Там он отметил свой первый день рождения. «Мама Тадея в течение года не отходила от своего малыша, сутками не спала, не бывала даже на улице, - рассказывает Лилия Пильтяй руководитель Международного благотворительного фонда «Детское сердце». - Когда я увидела впервые эту женщину, поняла, что она на грани и физического, и эмоционального краха». Да и врачи разрешали вернуться домой, во Львов. Однако было маленькое «но». Малыш не мог дышать самостоятельно. В клинике он был круглосуточно присоединен к аппарату искусственной вентиляции легких. За год мама сама научилась проделывать все необходимые манипуляции, не хуже врачей. За рубежом, уже давно не в диковинку то, что больные, подключенные к такому аппарату, находятся дома. И Тадейчик смог бы жить дома, но только с аппаратом искусственной вентиляции легких.

«Это первый случай в реанимационной практике, когда мы приняли решение, посоветовавшись с западными специалистами, что ребенка, можно выписать с аппаратом домой. – рассказывает В.Жовнир. - Благодаря социальной службе, а именно фонду «Детское сердце», мы начали этот проект по сбору средств на аппарат Тадею – 200 тысяч гривен. Для меня до сих пор удивительным остается тот факт, что меценаты дали такую огромную сумму. Каким образом удалось достучаться до их сердца? Ведь собирать деньги на благотворительность очень тяжело. Пока человек здоровый и у него есть деньги, он не понимает чужого горя. Почему-то охотней дают милостыню бомжу, который эти деньги тут же пропивает, чем в Фонд, для покупки аппарата, который сохранит ребенку жизнь».

«Собирали деньги всем миром, – продолжает Лилия Пильтяй. - Был открыт специальный денежный счет для помощи Тадею Фалюте. И за полгода собрали лишь 24 тысячи. Честно говоря, хоть я и оптимистка, начала уже отчаиваться». Помощь пришла очень неожиданно. Об этой проблеме узнали в Благотворительном фонде Рината Ахметова «Развитие Украины», и выделили недостающие средства. Врачи центра надеются, через месяц-два аппарат заберут от Тадея. И с помощью будут спасать других детей.

К сожалению, такие значительные случаи – единичные.

Традиции благотворительности в нашей стране забыты. «По нашему опыту, из одной сотни бизнесменов, к которым мы обращаемся за помощью, откликаются лишь двое», - говорит Лилия Пильтяй.

Многие даже очень богатые люди просто избегают встреч. Тот аргумент, что помощь в Центре кардиологии может понадобиться и их детям, большинство воспринимают, мягко говоря, скептически. Но ведь даже, если есть возможность поехать лечиться за границу – не стоит на нее полагаться. В ситуации, когда рождается ребеночек с патологией сердца, дорог каждый миг и, как правило, о долгой транспортировке нет и речи.

Именно здесь в Центре детской кардиологии и кардиохирургии в свое время спасли от врожденной патологии сердца детей и внуков многих влиятельных людей Украины.

Мария Турчина