Носить высокие каблуки вредно для здоровья

Это может вызвать смещение позвонков и болезни внутренних органов. Врачи советуют носить обувь на каблуках на праздники всего несколько часов.

А удобная обувь без каблуков может развить плоскостопие. Самой безопасной специалисты считают обувь на пятисантиметровом кабулке: ноге комфортно и вреда для организма нет, но такую обувь не желательно носить беременным.

Обувь на каблуках 9-12 сантиметров можно носить только несколько часов в день, говорят специалисты.

ICTV