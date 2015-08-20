Кабмин утвердил размер денежного пособия в случае инвалидности волонтеров

«Сегодня правительство утвердило порядок и размеры выплат пособий в случае гибели (смерти) или инвалидности волонтера вследствие ранения (контузии, травмы или увечья), полученного во время предоставления волонтерской помощи», - написал он.

Согласно сообщению, в случае смерти волонтера его семья получит пособие в размере 500 прожиточных минимумов (609 тыс. грн). В случае инвалидности І группы волонтер получит от государства помощь в размере 250 прожиточных минимумов (304 тыс. грн), ІІ группы – 200 прожиточных минимумов (243 тыс. грн), ІІІ группы – 150 прожиточных минимумов (182 тыс. грн).

Решение о назначении такой помощи будет приниматься межведомственной комиссией, которая создана в Государственной службе ветеранов войны и участников антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, с апреля 2015 года при Министерстве социальной политики работает Совет по координации работы по предоставлению волонтерской и благотворительной помощи, в который входят представители структурных подразделений министерства, других органов исполнительной власти, причастных к волонтерской деятельности, общественных, благотворительных, волонтерских организаций.