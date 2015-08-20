За сутки в зоне АТО ранены 14 военнослужащих

За сутки в зоне АТО погибли 4 военнослужащих, 14 ранены / Фото: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сегодня на брифинге в Киеве.

"В результате боевых действий за прошедшие сутки 4 военных погибли, еще 14 получили ранения", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в течение минувших суток боевики 67 раз обстреляли позиции украинских войск на Донбассе. Дважды террористы применяли артиллерию, 15 раз минометы, 1 – реактивные системы залпового огня, 65 – гранатометы и стрелковое оружие.