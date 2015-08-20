Израиль поможет модернизировать городскую больницу в Умани
13:20, 20 августа 2015Страна
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В городе Умань Черкасской области Государство Израиль поможет модернизировать городскую больницу.
МАШАВ передаст больнице медицинское оборудование для оказания неотложной медицинской помощи жителям города / Фото: УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уманского горсовета, на базе городской больницы создадут центр оказания неотложной медицинской помощи по израильским стандартам. 19 августа между Уманской городской больницей и Израильским агентством по развитию международного сотрудничества при Министерстве иностранных дел (МАШАВ) подписан меморандум о взаимопонимании. Согласно меморандуму МАШАВ передаст больнице медицинское оборудование для оказания неотложной медицинской помощи жителям города.
От имени Израиля меморандум подписал Чрезвычайный и Полномочный посол Государства Израиль Элиав Белоцерковски который 19 августа посетил Умань в рамках подготовки к празднованию иудейского Нового года Рош-га-Шана.
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