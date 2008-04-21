Конфликты с коллегами приводят к расстройству сна

Исследователи Университета Мичигана анализировали самочувствие и психо-эмоциональное состояние 2 300 человек в течение десятилетия и сделали вывод, что условия работы затрагивают качество сна, а не наоборот.

Выяснилось, что проблемы с начальством на работе и недопонимание с коллегами в большей степени вредят режиму сна, чем ночные смены, большое количество рабочих часов или нестабильность работы.

Нехватка сна может иметь серьезные последствия для человека, начиная от высокого риска дорожных происшествий из-за сонливости до развития хронических болезней и даже смерти, говорят медики.

Специалисты обнаружили, что люди, которые часто обеспокоены состоянием рабочих дел, а также находящиеся в конфликтной ситуации со своим боссом и коллегами, приблизительно в 1,7 раза более вероятно получат расстройства сна. Такое психологическое напряжение имеет реальные физические опасности для здоровья, приводя к повышенной усталости и бессоннице.

Было установлено, что семейные ссоры из-за работы и наличие детей до трех лет также являлись существенными предпосылками отрицательных изменений в качестве сна. На удивление авторов обзора, не было найдено никакой связи между нарушением сна и ночной работой, работой по выходным и продолжительным рабочим графиком.

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