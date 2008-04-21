Эпидемия кори угрожает проведению Евро-2008

Во время посещения Швейцарии и Австрии в рамках Чемпионата Европы - 2008 для футбольных болельщиков существует высокая вероятность заразиться корью.

Об этом предупреждают эксперты Европейского центра по профилактике и контролю над заболеванием.

Швейцария в 2007 году попала в число четырех европейских стран с самым высоким показателем по числу заболеваний корью.

За первые четыре месяца 2008 года зафиксированы 1300 случаев заболеваний этой болезнью, в то время как за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано менее 800 подобных случаев.

Всем болельщикам-гостям чемпионата врачи советуют заранее сделать прививку от кори.

Директор центра Сюзанна Джакаб напомнила, что "корь на данный момент является одной из самых опасных заразных болезней, которая может привести к тяжелым последствиям и даже летальному исходу".

Корреспондент.net