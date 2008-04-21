Положительный анализ на ВИЧ-инфекцию имеет каждый 300-й житель Житомирщины

Положительный анализ на ВИЧ-инфекцию имеет каждый 300-й житель Житомирской области.

Об этом сообщил заместитель председателя Житомирской областной госадминистрации Николай ЧЕРНЕНКО на заседании областного координационного совета по вопросам предотвращения распространения ВИЧ/инфекции и СПИДа.

"По темпам распространения ВИЧ/СПИДа Житомирская область занимает 17 место среди 27 административных территорий государства. Положительный анализ на ВИЧ-инфекцию имеет каждый 300-й житель области. Это неутешительная статистика", - констатировал вице-губернатор, сообщает пресс-служба ОГА.

По словам Н.ЧЕРНЕНКО, из года в год в области наблюдается тенденция к увеличению количества людей, пораженных этой смертельно опасной болезнью.

Н.ЧЕРНЕНКО отметил, что за период с 1995 года по 1 апреля этого года в области зарегистрированы 4198 ВИЧ-инфицированных, в том числе 114 - в 2008 году. Уже заболел СПИДом 351 житель области, в том числе 8 детей. Умерли от СПИДа, начиная с 1995 года, 199 человек, среди них трое детей.