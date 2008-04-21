Ежедневная зарядка помогает мозгу

Регулярная физическая активность предотвращает познавательное ухудшение, вызванное старением или нервно-дегенеративными болезнями. В научном эксперименте клиники Мейо /США/ принимало участие 868 человек 50-89 лет, из которых 128 человек имели признаки нарушения работы мозга. Врачи установили, что минимальные уровни физической деятельности позволяли остановить познавательную дисфункцию и предотвратить потерю памяти.

При ежедневной зарядке умеренной интенсивности активируется работа химикалий, которые защищают мозговые клетки, таким образом, упражнения являются просто маркером для здорового образа жизни, объясняют неврологи. Медики доказали, что регулярные занятия физкультурой стимулируют умственную деятельность и нормализуют процессы коммуникации между мозговыми нейронами.

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