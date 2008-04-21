Питьевая вода в бутылках не лучше воды из-под крана

Если вы покупаете питьевую воду в бутылках, думая, что она чище и безопаснее для здоровья, американские эксперты говорят, что это может являться бесполезной тратой денег.

Специалисты из Медицинского центра Baylor в Гарланде утверждают, что нет никакой гарантии, что очищенная вода в бутылках лучше, чем водопроводная. Исследователи заявляют, что фактически 25% воды в бутылках являются просто повторно упакованной водой из-под крана.

В Америке перед продажей вода проверяется Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов /FDA/, но её изготовители освобождены от контроля FDA, когда вода пакетируется, разливается в бутылки и поступает в магазины.

Осморт бутылочной питьевой воды показал, что большое количество такой продукции не соответствует эпидемиологическим стандартам. В США, как и в России, вода из-под крана считается безопасной для потребления.