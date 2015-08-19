Квиташвили посетил медицинские учреждения Житомирщины

Об этом министр здравоохранения Александр Квиташвили сказал сегодня в комментарии корреспонденту УНИАН во время посещения Коростышевской центральной районной больницы.

По его словам, Минздрав использует и распространит на другие регионы опыт Житомирщины в плане обеспечения медучреждений лекарствами и вакцинами.

«Ситуация с запасами вакцин и лекарственных средств в стране является очень плохой из-за того, что некоторые категории вакцин не закупались и 2, и 3 года, однако каждая область пытается как-то эту ситуацию контролировать, Житомирщина здесь работает лучше, чем другие области и дефициты перекрываются за счет запасов, которые есть на местах. Мы планируем использовать опыт Житомирщины в этом плане», - отметил Квиташвили.

Министр рассказал, что посетил некоторые учреждения здравоохранения в Новограде-Волынском и Коростышеве.

«Сегодня на Житомирщине я увидел, что на уровне регионов есть запасы вакцин, которые будут использоваться до того момента, пока правительство урегулирует ситуацию на общегосударственном уровне», - сказал он.

Руководитель Департамента здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Александр Торбас в свою очередь отметил, что Житомирская область, в целом, сейчас имеет запасы необходимых вакцин, однако их очень мало.

«Вакцины и ряд самых необходимых лекарств мы закупили за средства областного бюджета», - сказал он.

В ответ Квиташвили напомнил, что сегодня органы местной власти могут и должны принимать решения о закупке лекарственных средств за счет местных бюджетов.

Как сообщал УНИАН, 12 августа премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил министру здравоохранения Александру Квиташвили провести выездные проверки медицинских учреждений на предмет наличия вакцин и медицинских препаратов первой необходимости.

«Необходимо сделать выездные проверки – разовые проверки в те области, где наименьший уровень обеспечения вакцинами. В течение недели провести, чтобы на следующий Кабмин (заседание правительства - УНИАН), где какая ситуация», - сказал Яценюк.