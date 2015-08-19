Больницы Украины будут переводить на альтернативные виды топлива - Квиташвили

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Александр Квиташвили сообщил во время пребывания в Коростышевской центральной районной больнице Житомирской области.

«В регионах больницы следует переводить на альтернативные виды топлива, мы будем это делать, надо как можно шире использовать альтернативные источники энергии», - отметил Квиташвили.

В качестве примера во время встречи была приведена установка на здании Малинского городского районного территориального медицинского объединения солнечного коллектора.

Отмечалось, что это стало возможным благодаря программе ООН «Малые экологические гранты в Украине» и экологической организации «МалинЭкоФест».

"Уже в течение нескольких дней благодаря коллектору обеспечены горячей водой хирургическое, терапевтическое, гинекологическое, родильное отделение и операционный блок. Мощность солнечного коллектора – 800 литров в сутки при температуре воды 65 градусов", - рассказал УНИАН руководитель департамента здравоохранения Житомирской ОГА Александр Торбас.

Как сообщал УНИАН, в Малине Житомирской области реализовали проект программы ООН ”Малые экологические гранты в Украине” - установили на крыше местной больницы солнечный коллектор, стоимость этого проекта 40 тыс. долл.