На неподконтрольные Украине территории доставить лекарства почти невозможно - штаб Ахметова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-брифинга рассказала Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

«На данный момент гуманитарным организациям практически невозможно доставить на неподконтрольные территории медикаменты. Когда ранены мирные жители, когда помощь нужна здесь и сейчас, ни Гуманитарный штаб, ни другие организации не имеют возможности завести лекарства. Потребность в лекарствах огромная. Благотворительные организации готовы доставлять медикаменты на неподконтрольные Украине территории Донбасса. Но, к большому сожалению, нет правового механизма, позволяющего это делать. Механизма, который бы четко регламентировал провоз лекарственных препаратов», – отметила Филь.

По условиям Временного порядка пересечения линии соприкосновения, доставка лекарств на неподконтрольные территории может осуществляться только в ручном режиме. Один человек может провезти за линию соприкосновения только 5 единиц препаратов в ручной клади.

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Механизм оформления и доставки гуманитарной медицинской помощи отсутствует. Прозрачных правил, аналогичных тем, что регулируют доставку продовольственной помощи, нет. В связи с этим Штаб Рината Ахметова и другие международные гуманитарные организации не могут завозить лекарства в необходимом объеме.

В существующих условиях системная медпомощь невозможна. Без жизненно необходимых медикаментов могут остаться инсулинозависимые больные (среди них – дети), люди, нуждающиеся в противосудорожных препаратах, кардиопрепаратах и лекарствах от астмы, а также люди, которым необходим гемодиализ.

Для решения существующей проблемы, Гуманитарный Штаб Рината Ахметова обратился к руководителю Штаба АТО, в который входят представители всех государственных органов способных решить эту проблему, с просьбой разработать правила провоза лекарственных препаратов для мирных жителей на неподконтрольных территориях. Для этого Гумштаб просит привлечь украинские и международные гуманитарные организации, которые оказывают помощь, и выработать прозрачные правила. Штаб Ахметова обнародует ответ, как только его получит.

Также Гуманитарный штаб Рината Ахметова просит максимально быстро рассмотреть и принять закон «Про гуманитарную помощь в кризисных ситуациях», проект которого был разработан при участии украинских и международных гуманитарных организаций, профильных министерств и ведомств. Сейчас законопроект находится на экспертизе в комитетах Верховной Рады Украины. Принятие такого закона позволит законодательно решить процедурные механизмы, связанные с доставкой и оформлением гуманитарной помощи.