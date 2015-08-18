Для украинских медиков провели тренинги по вакцинации от полиомиелита

Как сообщили УНИАН в Минздраве, для участия в них были привлечены заместители директоров (начальников) департаментов (управлений), отвечающих за вопросы охраны материнства и детства, главные внештатные специалисты департаментов (управлений) здравоохранения по педиатрии, детской иммунологии, эпидемиологии, а также представители Государственной санитарно-эпидемиологической службы из всех регионов Украины.

Как уже сообщалось, Министерство здравоохранения Украины получило от международного детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в качестве гуманитарной 1,1 млн доз инактивированной вакцины против полиомиелита(ИПВ) и 3,7 млн доз вакцины против полиомиелита оральной, живой (ОПВ) производства Санофи Пастер, Франция.

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Во время тренинга было отмечено, что важно эффективно использовать предоставленную вакцину для проведения как плановых прививок детям, так и тем, кто не получил вакцинацию в предыдущие годы. Это имеет большое значение, учитывая, что уровни охвата прививками детей против полиомиелита является критически низким во всех регионах Украины.

Участники обсудили вопросы актуальности и распространенности полиомиелита в мире, стратегический план ликвидации полиомиелита в мире и поддержание статуса Украины как страны свободной от полиомиелита, особенности оральной и инактивированной вакцины, технику введения вакцины, порядок ее хранения с соблюдением «холодовой цепи», а также эффективного консультирования родителей, медицинских работников, представителей сми и общественности по вопросам вакцинации.

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Полученные знания дадут возможность профессионально, своевременно и на всех уровнях принять необходимых мер, связанных с проведением вакцинации против полиомиелита в Украине, а также использовать полученный опыт в вопросах иммунопрофилактики в дальнейшем.