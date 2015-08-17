Квиташвили и Шафранский посетят региональные больницы

Как сообщили УНИАН в Минздраве, основная цель мероприятия: проверить реальную ситуацию с остатками вакцин и лекарственных средств в медицинских заведениях Украины для дальнейшего эффективного перераспределения жизненно необходимых лекарств на период осуществления государственных закупок в 2015 году.

Министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили посетит учреждения здравоохранения в Житомирской и Ровенской областях.

Заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Шафранский посетит учреждения здравоохранения в Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях.