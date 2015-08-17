Квиташвили и Шафранский посетят региональные больницы
17:50, 17 августа 2015Страна
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18 августа Министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили и заместитель Министра Виктор Шафранский посетят медицинские учреждения в регионах Украины и проведут мониторинг реальной ситуации относительно наличия вакцин и лекарственных средств.
Александр Квиташвили / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в Минздраве, основная цель мероприятия: проверить реальную ситуацию с остатками вакцин и лекарственных средств в медицинских заведениях Украины для дальнейшего эффективного перераспределения жизненно необходимых лекарств на период осуществления государственных закупок в 2015 году.
Министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили посетит учреждения здравоохранения в Житомирской и Ровенской областях.
Заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Шафранский посетит учреждения здравоохранения в Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях.
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