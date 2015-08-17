В результате конфликта на Донбассе погибли по меньшей мере 6,8 тысяч человек - ООН

Об этом говорится в седьмом отчете Управления по координации гуманитарных вопросов, опубликованном 14 августа.

В отчете отмечается, что на протяжении отчетного периода с 11 июля по 14 августа 2015 года в ходе столкновений и обмена огнем между украинскими Вооруженными силами и вооруженными группами боевиков на востоке Украины количество жертв среди военных и мирных граждан растет.

"Всего с середины апреля 2014 года по 27 июля 2015 года по меньшей мере 6832 человека (одновременно среди военных и гражданских) были убиты и 17087 были ранены в конфликтной зоне на востоке Украины", - говорится в сообщении.