Порошенко заявляет, что государство должно увеличить внимание к решению проблем людей с инвалидностью

Об этом заявил глава государства Петр Порошенко во время встречи в субботу с уполномоченным президента по правам людей с инвалидностью Валерием Сушкевичем накануне отчета Украины в ООН, сообщает президентская пресс-служба.

По словам Порошенко, особенно важна сегодня помощь участникам АТО, в частности в вопросе протезирования и психологической реабилитации.

«Сегодня это те люди, которые, в первую очередь, требуют внимания, помощи и психологической реабилитации, что поможет им адаптироваться и обеспечить нормальную интеграцию. Государство всегда должно быть обращено лицом к ним», - подчеркнул президент.

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Сушкевич доложил главе государства о том, что удалось найти компромисс с правительством и сохранить льготы на проезд в транспорте для инвалидов, в вопросе налогообложения пенсий, а также выплат, решен вопрос финансирования общественных организаций инвалидов, отмечается в сообщении.

Уполномоченный рассказал, что ему удалось вместе с Минсоцполитики и Минздрава найти механизм, который обезопасит от остановки протезирования, в частности - угрозу остановки оказания помощи из-за существовавших коррупционных схем.

«Нам удалось вместе с министром социальной политики и при поддержке министра здравоохранения найти механизм, который обезопасит от остановки протезирования», - сказал Сушкевич.

Что касается реабилитации воинов АТО, так этот вопрос обсуждался уполномоченным президента с Представительством НАТО в Украине и были достигнуты договоренности о помощи, добавили в пресс-службе.

Порошенко также обратил внимание на успехи и достижения украинских паралимпийцев. «Нам надо усовершенствовать механизм присуждения стипендий президента Украины», - сказал глава государства.